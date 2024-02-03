95-летней Надежде Татаренко снова отказали в российской пенсии

Седьмой кассационный суд отменил вердикт Челябинского областного суда о назначении пенсии 95-летней Надежде Татаренко: женщина после переезда на Южный Урал осталась без средств к существованию.

Как уже сообщал «Новый День», напомним, история Надежды Татаренко, больше четверти века проработавшей на предприятии, занимавшемся обогащением урана в Таджикистане, и вернувшейся в Россию, стала известна в сентябре 2023 года.

Женщина родилась в 1929 году в Ивановской области. В 1949 году поступила в Химико-технологический техникум в Кинешме, а по его окончании была направлена в Таджикскую ССР, в Чкаловск, на предприятие, занимавшееся обогащением урана, добывавшегося на расположенных поблизости рудниках. Здесь она проработала 27 лет с радиоактивными веществами. Как тогда говорили, всеми силами укрепляя «ядерный щит» СССР.

После развала Советского Союза осталась в Таджикистане. Но дети и внуки постепенно перебрались в Россию, и пожилая женщина осталась одна. В прошлом году внук, переехавший в Челябинск, забрал ее к себе.

Собираясь в Россию, отказалась от пенсии, которую получала в республике. При этом местные чиновники заверили, что пенсию она может оформить в России. Однако Социальный фонд России в назначении выплат отказал.

Надежда Татаренко обратилась в суд Центрального района Челябинска. Там отказ сочли законным, так как между Россией и Таджикистаном действует договор, по которому «страна назначает пенсию на основании страхового стажа, приобретенного на ее территории, в соответствии с ее законодательством». Это значит, что для назначения пенсии в России необходим стаж работы на территории РФ и РСФСР. Причем в действие он вступил буквально через несколько дней после переезда пенсионерки в Россию.

Женщине посоветовали ехать в Таджикистан и оформить там пенсию снова. Но родственники смысла в этом не видят: ее размер в пересчете на рубли равен 2,5 тысячам. Надежда Татаренко подала апелляцию на решение суда первой инстанции в Челябинский областной суд. Там встали на ее сторону, но Социальный фонд России обжаловал это решение в кассацию.

областной суд в апелляционной инстанции встал на сторону Надежды Сергеевны, но Социальный фонд России (бывший пенсионный) не согласился с этим решением и обжаловал его в кассацию.

В итоге апелляционное определение отменено, в силе оставили решения суда первой инстанции. Семья пенсионерки намерена обратиться в Верховный суд.

Напомним, южноуральский омбудсмен Юлия Сударенко отказалась помогать Надежде Татаренко, сославшись договор между Россией и Таджикистаном и посоветовав: «При принятии таких судьбоносных решений рекомендую сначала получить грамотную консультацию о сложившихся отношениях между государствами».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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