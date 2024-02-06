В Челябинской области ждут Владимира Путина

Глава России может прибыть в Челябинск в середине февраля.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», власти Челябинской области готовятся к визиту в регион президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает ряд источников в правительственных структурах.

Чиновники ожидают, что глава государства прилетит в Челябинск на следующей неделе, 15 или 16 февраля.

В планах Владимира Путина посещение одного или двух предприятий оборонно-промышленного комплекса, хотя не исключено, что список мероприятий с участием первого лица государства будет расширен.

Напомним, последний раз перед этим Владимир Путин посещал Челябинскую область в июле 2019 года, побывав в Магнитогорске и приняв участие в открытии аглофабрики на ММК. В Челябинске президент был до этого в ноябре 2017 года в рамках Российско-казахстанского форума.

Ранее сообщалось, что в течение ближайшего месяца Владимир Путин может посетить Екатеринбург.

Челябинск, Виктор Елисеев

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