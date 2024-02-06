российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 6 февраля 2024, 15:27 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

На Урале снова ждут Владимира Путина

В ближайший месяц на Урале ждут визита Владимира Путина. Источники сообщают, что президент может посетить Екатеринбург, а также оборонные предприятия области.

Напомним, Владимира Путина ждали в Свердловской области в декабре 2022 года. Предполагалось, что он побывает в Нижнем Тагиле, и там активно готовились к визиту президента России, хотя официально пресс-служба не подтверждала эту информацию. В последний момент стало известно, что Владимир Путин не приедет.

Всего за годы на посту президента РФ Путин был в Свердловской области 10 раз. Про главные визиты мы писали здесь.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Ссылки по теме

Как Урал встречал Путина в разные годы (ФОТО, ВИДЕО)

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Политика, Россия,