Как Урал встречал Путина в разные годы (ФОТО, ВИДЕО)

Завтра, 23 декабря, в Свердловской области ждут президента Владимира Путина. По неофициальным данным, глава государства прилетит в Екатеринбург, а оттуда отправится в Нижний Тагил. За годы нахождения Путина у власти это будет уже 11-й его приезд в регион. «Новый День» решил вспомнить, как в разные годы Урал готовился к этим визитам.

В первый раз Владимир Путин посетил Свердловскую область через несколько месяцев после своего первого избрания президентом, в июле 2000 года. Накануне его приезда полиция осмотрела чердаки, подвалы, подъезды домов, прилегающих к дорогам, по которым мог проследовать кортеж. Машины, припаркованные по пути следования президента, были эвакуированы на штрафные стоянки ГИБДД. Кроме того, силовики встретились с руководителями экстремистских партий и движений, способных спровоцировать массовые беспорядки.

В октябре 2003 года Екатеринбург принял Российско-Германский саммит, на котором Путин встретился со своим коллегой из ФРГ Герхардом Шредером. Меры безопасности были усилены по сравнению с предыдущим разом. Из-за этого в Екатеринбурге два дня было официально запрещено проводить пикеты, шествия и прочие массовые мероприятия. Мэрия отменила даже ряд ранее согласованных акций. Так, представителям Коммунистической партии РФ и Союза правых сил было отказано в проведении пикетов с целью сбора подписей в поддержку выдвижения партий в Госдуму. Интересно, что КПРФ собиралась разместить агитационные пункты только на Уралмаше, в районе, максимально удаленном от маршрутов глав государств. Но мэрия «настоятельно рекомендовала» не проводить массовые мероприятия даже там. Все оружейные магазины города в эти дни закрылись «на учет». Участковые обошли жилые дома и офисы, располагающиеся на центральных улицах Екатеринбурга, и проинструктировали жителей, как вести себя во время пребывания в городе участников саммита. В частности, екатеринбуржцам, чьи квартиры выходят на улицы Ленина, Малышева, Куйбышева и Белинского, запретили открывать окна и высовываться из них. Кроме того, горожан предупредили, что во время движения правительственных кортежей не рекомендуется пользоваться биноклями, подзорными трубами, поскольку спецслужбы и снайперы могут принять их за оптику огнестрельного оружия.

В качестве премьер-министра Владимир Путин приезжал в Свердловскую область четыре раза. В декабре 2009 года он и глава Минобороны Анатолий Сердюков не смогли досмотреть уникальное шоу, которые для них приготовили уральские оборонщики. Показ с танками и стрельбой был рассчитан на 20 минут, но из-за уральского мороза первые лица смогли высидеть на трибуне только минут пять.

В ноябре 2010 года состоялся визит Владимира Путина на ОАО «Первоуральский новотрубный завод». Рабочих ПНТЗ, которые были на смене, заперли (в прямом смысле) в цехах с 8:30 до 16:30, а людей, не задействованных в неотложных производственных процессах, отправили на выходной. Завод и город к приезду высокого гостя подготовились – на территории навели чистоту и порядок. Между тем еще за пару дней до этого Первоуральск являл собой удручающее зрелище – в самом центре города, у здания администрации площадь была «украшена» пивными бутылками.

Летом 2011 года премьер-министр приезжал в Екатеринбург на конференцию «Единой России». Вокруг мест, где пребывал Владимир Путин, установили 500-метровую зону безопасности. В центре города дежурили усиленные наряды стражей порядка. Полиция проверила всех владельцев оружия, ранее судимых и лиц, склонных к преступлениям. Наряду с этим силовики проводили и другие мероприятия. В частности, уже накануне визита на центральных улицах города начали заваривать канализационные люки.



В сентябре Путин снова прилетел на Урал – на нижнетагильскую выставку вооружения. Ему продемонстрировали модернизированный танк Т-90С, который глава правительства осмотрел не только снаружи, но и изнутри.

Тагил приготовился к визиту: город избавили от мусора, газоны очистили от высохшей травы. Также на городских улицах были покрашены поребрики и дорожные ограждения, а в районе Уралвагонзавода и вовсе выкрасили близлежащие дома в яркие цвета. Дорожные службы в спешке залатали дыры в тротуаре. На дороге, которая ведет к полигону «Старатель», покрытие было заменено на новое, а на улицах самого города был проведен основательный ямочный ремонт. «По крайней мере, теперь можно ездить, не боясь угробить подвеску», – радовались местные автолюбители.

В мае 2012 года Владимир Путин снова приехал в Нижний Тагил – поблагодарить «людей труда» с Уралвагонзавода за поддержку. К появлению президента собрали часть коллектива – молодых парней и девушек. Владимир Путин подошел к ним в сопровождении Игоря Холманских, который держался с левой стороны от президента. Не обошлось и без курьезов. Дело в том, что Путин начал здороваться с рабочими за руку – как водится – рукопожатия с главой государства получались эмоциональными и крепкими. В один из таких моментов Путин приблизился к журналисту одного из уральских изданий, и уже собирался пожать руку и ему. Но тут увидел в руках молодого человека блокнот, сообразил, что он не рабочий УВЗ и здороваться с ним не стал.

В ноябре 2015 года президент приехал в Екатеринбург на открытие Ельцин-центра. Встречающая его группа из обычных граждан, не допущенных за полицейский кордон, была немногочисленна. У колледжа Ползунова непродолжительное время проводили одиночные пикеты коммунисты, выступившие против открытия Ельцин-центра. Отметим, что в тот день на камеры СМИ попал горячий поклонник Путина, известный журналистам как дед Пикет.

Фанаты Путина караулят его у оцепления

Выставку «Иннопром» Владимир Путин впервые посетил только в июле 2017 года, за несколько месяцев до выборов губернатора. Перед приездом первого лица всех организаторов, журналистов и персонал досмотрели и «расставили по местам». До 12 часов на «Иннопроме» допускали только обладателей специальных бейджей, остальным пришлось ждать на улице. Жители Екатеринбурга жаловались, что у мест скопления бесплатных шаттлов не было никаких предупреждений о том, что до полудня выставка будет работать в закрытом режиме.

Последний (на сегодня) раз Владимир Путин был в Екатеринбурге летом 2019 года.

Из конгресс-центра «Экспо», где проходил форум GMIS, Путин поехал в УрФУ на встречу с молодыми учеными. За несколько дней до этого около корпуса УрФУ на проспекте Ленина (бывший УрГУ) срочно уложили новый асфальт. Сотрудникам вуза предписали два дня работать из дома, удаленно. Отметим, что кортеж президента подъехал к университету не со стороны улицы Тургенева, где его ждали фотографы, а со стороны Мамина-Сибиряка.

Путин приехал в УрФУ

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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