Путин отменил поездку на Урал

Президент России Владимир Путин отменил поездку в Свердловскую область. Как сообщают источники «Нового Дня», глава государства сегодня не приедет в Нижний Тагил.
В последние несколько дней дороги в Нижнем Тагиле активно чистили от снега, город привели в порядок, чему тагильчане очень рады.
Отметим, что официально планы президента посетить на этой неделе Свердловскую область его пресс-служба не подтверждала.
Как на Урале встречали Путина в прошлые годы, можно посмотреть здесь.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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