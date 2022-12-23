Путин отменил поездку на Урал

Президент России Владимир Путин отменил поездку в Свердловскую область. Как сообщают источники «Нового Дня», глава государства сегодня не приедет в Нижний Тагил.

В последние несколько дней дороги в Нижнем Тагиле активно чистили от снега, город привели в порядок, чему тагильчане очень рады.

Отметим, что официально планы президента посетить на этой неделе Свердловскую область его пресс-служба не подтверждала.

Как на Урале встречали Путина в прошлые годы, можно посмотреть здесь.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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