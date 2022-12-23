«Дороги чистые и мэр в тонусе»: Тагильчане благодарны Путину за несостоявшийся визит

Жители Нижнего Тагила не слишком расстроились из-за того, что анонсированный СМИ визит президента в их город сегодня не состоится.

Тагильчане обсуждают, что известие о приезде Путина заставило местные власти пошевелиться и почистить улицы от снега. В паблике «Инцидент Нижний Тагил» под новостью об отмене визита уже десятки комментариев на эту тему. «Зато дороги почистили. Пусть почаще приезжает так. Может к приеду еще что нибудь сделают»; «Почаще так надо. Дороги будут чистыми. И мэр в тонусе»; «Владимир Владимирович -приезжайте чаще!!!», «Хороший порядок навел без визита. Мудро. Молодец!», – пишут жители Тагила. Некоторые, правда, шутят: «Он просто уже улетел и по-любому побывал на предприятии! Чекист же!».

Напомним, Владимира Путина в Свердловской области ждали несколько дней, хотя официально визит не анонсировали. Сегодня утром стало известно, что планы главы государства изменились.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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