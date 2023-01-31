Песков рассказал о поездке Путина на Уралвагонзавод

Пресс-секретарь президента Владимира Путина прокомментировал информацию о возможном визите главы государства на Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле. По словам Дмитрия Пескова, пока это не планируется. «Президент часто его посещает, исключать такой поездки нельзя, но в обозримом графике такого мероприятия нет», – пояснил он.

Напомним, в конце декабря уральские СМИ сообщали о возможном визите Путина на УВЗ, который сейчас работает в усиленном режиме. Однако на танкостроительное предприятие глава государства тогда не приехал.

Нижний Тагил, Елена Сычева

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