«Визит Путина на УВЗ имеет символическое значение», – политологи о поездке президента в Свердловскую область

Свердловскую область посетит президент РФ Владимир Путин. Ожидается, что глава государства 23 декабря приедет на нижнетагильский Уралвагонзавод. «Новый День» спросил у политологов, с чем связан неожиданный визит Путина на Урал.

«Я думаю, эта поездка – следствие заседания расширенной коллегии Министерства обороны РФ, где были озвучены инициативы по модернизации и изменению существующей структуры армии. Видимо, Уралвагонзаводу придается большое значение как корпорации в контексте модернизации российских Вооруженных сил. Я не думаю, что это будет проходной визит, потому что внимание президента дорогого стоит. Это не церемониальный шаг, а настоящая рабочая встреча, где будут обсуждаться вопросы, озвученные на вчерашней коллегии», – отметил директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков.

Политолог Анатолий Гагарин предположил, что после совещания с руководителями военных ведомств Владимир Путин решил лично посмотреть, как обстоят дела на Уралвагонзаводе.

«Как я понимаю, заводу есть что показать. Кроме того, проводятся параллели с прежней поддержкой, которую Уралвагонзавод оказывал президенту, я имею в виду выборную кампанию 2012 года. Думаю, тут есть некая преемственность, символическая связь. Скорее всего, представители рабочего коллектива безусловно выразят поддержку СВО и тем действиям президента, которые он обозначит. Этот визит главы государства можно интерпретировать так», – отметил собеседник агентства.

Напомним, 24 октября Уралвагонзавод посещал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев для контрольной проверки выпуска танков. В начале декабря гендиректор УВЗ Александр Потапов доложил руководству Ростеха о досрочном выполнении гособоронзаказа.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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