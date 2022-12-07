Уралвагонзавод досрочно выполнил гособоронзаказ

Первый заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков сегодня с рабочим визитом посетил Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле. Он осмотрел танковый конвейер, где собирают боевые машины – Т-90М «Прорыв», Т-72Б3М и другие, а также пообщался с рабочими предприятия. Гендиректор УВЗ Александр Потапов доложил Артякову о выполнении гособоронзаказа и состоянии дел в концерне. Об этом «Новому Дню» сообщил директор по особым поручениям концерна УВЗ Игорь Мешков.

«В условиях постсоветского разрыва кооперационных связей и санкционного давления со стороны «коллективного запада» Уралвагонзаводу и его руководству удалось не только консолидировать и объединить лучшие отечественные технологии и высококлассных специалистов, но и реализовать производственный процесс как эффективную завершенную технологическую цепочку. В результате многие позиции по гособоронзаказу выполнены досрочно», – резюмировал Владимир Артяков в конце встречи.

Напомним, 24 октября в Нижний Тагил приезжал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он проводил контрольную проверку выпуска танков на Уралвагонзаводе.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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