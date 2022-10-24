Медведев рассказал, зачем приезжал в Нижний Тагил

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил об итогах сегодняшней рабочей поездки в Нижний Тагил. По указу президента РФ он проводил контрольную проверку выпуска танков на Уралвагонзаводе.

«Обсуждены вопросы ускорения поставок техники в войска для использования в ходе СВО, а также устранения существующих проблем. Поставлена задача неукоснительного исполнения ГОЗ во всех его ключевых параметрах, недопущения срывов поставок выпускаемой техники. Обращено внимание на ответственность всех соисполнителей госзаказа, вплоть до уголовной. Приняты поручения в адрес министерств и ведомств, отвечающих за госзаказ. Контроль за исполнением будет продолжен», – сухо отчитался Медведев в своем telegram-канале.

Но затем в своем стиле добавил, что выпуск военной техники будет кратно увеличен. «Читая вражескую аналитику, неоднократно встречал утверждения, что военная техника и востребованное вооружение в России скоро закончатся. Типа всё истратили. Не надейтесь.

Выпуск вооружений и специальной техники кратно увеличивается по всем направлениям: от танков и орудий до высокоточных ракет и дронов. Ждите!», – написал Дмитрий Медведев.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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