Дмитрий Медведев прибыл на Белоярскую АЭС

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прибыл в Свердловскую область.

В пресс-службе Белоярской атомной электростанции подтвердили, что Медведев уже приехал на предприятие. Но программа визита по-прежнему не разглашается.

Напомним, в октябре 2022 года Дмитрий Медведев уже посещал Свердловскую область. Тогда зампред Совбеза побывал в Нижнем Тагиле на Уралвагонзаводе, где обсуждались вопросы ускорения поставок техники для нужд СВО и исполнения госзаказа.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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