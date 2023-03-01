Дмитрий Медведев завтра посетит Белоярскую АЭС

В четверг, 2 марта, в Свердловскую область с визитом прибудет заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Ожидается, что кроме прочего он посетит Белоярскую АЭС.

Об этом «Новому Дню» сообщили в пресс-службе атомной электростанции. Что именно будет смотреть Медведев на предприятии, не уточняется.

Напомним, в октябре 2022 года Дмитрий Медведев уже приезжал в Свердловскую область. Тогда зампред Совбеза посетил Нижний Тагил и Уралвагонзавод, где обсуждались вопросы ускорения поставок техники для нужд СВО и исполнения госзаказа.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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