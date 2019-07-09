Владимир Путин приехал на встречу со студентами УрФУ (ФОТО)

Владимир Путин приехал в Уральский федеральный университет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», автомобиль президента подъехал к вузу со стороны улицы Мамина-Сибиряка, что стало неожиданностью для фотографов, которые ожидали кортеж со стороны ул. Тургенева.

Ожидающие около памятника Свердлову горожане успели увидеть только проезжающие мимо машины. Кстати, из группы людей остались только китайские студенты, которые были очень рады, что правоохранители их не выгнали. Других горожан попросили на выход еще полчаса назад.

Охранники запретили снимать президентский кортеж вблизи и просили людей с телефонами отойти ближе к памятнику.

Владимир Путин вышел из автомобиля и сразу зашел в УрФУ. Напомним, он проведет там встречу со студентами и аспирантами. Их будет всего около 20. Ранее отмечалось, что в зал будут допущены только федеральные журналисты, а остальные сотрудники СМИ будут смотреть трансляцию на другом этаже.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 09.07.19

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