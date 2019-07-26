В Екатеринбург снова приедет Путин. Власти начали подготовку

В Екатеринбург снова приедет президент РФ Владимир Путин. В столице Среднего Урала он встретится с главой Киргизии Сооронбаем Жээнбековым на IX межрегиональной конференции России и Киргизии.

Как сообщили РИА «Новый День» в департаменте информполитики, губернатор Свердловской области утвердил состав оргкомитета по подготовке конференции, куда вошли руководители отраслевых министерств, представители бизнес-сообщества, администрации Екатеринбурга, вузов, правоохранительных органов, таможни.

«Губернатор дал поручение правительству Свердловской области составить детализированный план совместных действий по подготовке с закреплением по каждому пункту ответственных специалистов, поскольку мы должны максимально использовать платформу конференции для расширения взаимовыгодных контактов нашего региона с Киргизией. Это интересный и перспективный рынок для нашего машиностроительного, горного оборудования, в целом технологий не только промышленных, но и социальных, для экспорта образовательных, медицинских услуг. Уже сейчас можно говорить о том, что будет биржа деловых контактов, презентация различных компетенций региона», – прокомментировал министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов.

Последний раз Владимир Путин приезжал в Екатеринбург 9 июля. Он выступил в конгресс-холле на GMIS и пообщался в разгар летних каникул со студентами УрФУ. К приезду президента готовились основательно – у вуза срочно заменили асфальт, посадили цветы и опечатали колодцы и столбы.

Екатеринбург, служба информации

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