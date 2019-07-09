Выступление Путина на GMIS: о чем говорил президент (ФОТО)

Президент России Владимир Путин наконец прибыл в Екатеринбург – и первым делом отправился в конгресс-холл на GMIS. Выступая с речью, президент говорил об экологии: о ситуации в России и в мире, путях сохранения природного благополучия, обопасности альтернативных источников и пользе термоядерной энергетики. А после сразу же удалился в сопровождении министра промышленности Дениса Мантурова, полпреда в УрФО Николая Цуканова и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. РИА «Новый День» приводит речь Путина полностью.

«Температура в России растет в два с половиной раза быстрее, чем в целом на планете. Засухи, пожары в Иркутской области – сотни тысяч га леса – и наводнения страшные; если ничего не предпринимать, это еще обострится, включая изменения климата и истощение ресурса. Миллиарды коммуникационных устройств и передачи биг дата будут потреблять свыше 30 % всего объема энергии. За счет чего пойдет генерация? Нет ответа четкого. Наращивание производства традиционной энергии – это новые риски и дальнейшее изменение климата.

Как совместить долгосрочное развитие и природное благополучие, как сделать так, чтобы цифровая революция, роботизация, интернет вещей не оказались ресурсом и [не оказались] в экологическом тупике? Эти вопросы требуют глубокой дискуссии. Но вместо разговора по существу по глобальной повестке экологии и климата мы часто видим популизм и спекуляции, а порой и мракобесие. Мир призывают отказаться от прогресса, что позволит в лучшем случае законсервировать ситуацию, создав благополучие для избранных, тогда как миллионы не будут иметь доступа к чистой воде, продовольствию, образованию. Это архаика и путь никуда, к новым конфликтам.

Производное подобного подхода – это миграционный кризис в Европе, да и в США то же самое. Абсолютизация и слепая вера в простые и эффектные, но неэффективные решения рождают проблему. Полный отказ от ядерной или углеводородной энергии, ставка исключительно на альтернативные источники – комфортно ли людям будет жить на планете частокола ветряков или укрытой несколькими слоями солнечных батарей? Ветровая генерация хороша, а птиц сколько гибнет? Это не шутки, нельзя запретить желающим облачиться в шкуры и залезть в пещеры. Но остановить человечество невозможно. Вопрос, на какой базе строить прогресс.

ООН обозначила цели развития. Чтобы обеспечить чистый воздух, воду, продукты питания и новое качество жизни для миллиардов людей, нужны принципиально новые технологии и технические устройства, менее затратные и [более] экологичные. Установить баланс, снизить и контролировать антропогенез, воздействие на окружающую среду человека. Природоподобные технологии воспроизводят естественные технологии, например, это термоядерная энергетика, подобие производства тепла и света в нашей звезде Солнце. Это безопасный источник энергии в перспективе. Мы добьемся успеха только в том случае, если наладим широкое международное сотрудничество, объединим усилия ученых, представляющих разные школы, если развитие станет глобальным и его не будут дробить и сдерживать, в попытках монополизировать прогресс.

Искусственный интеллект, новые материалы, технологии и чистые решения для сельского хозяйства, технологии передачи энергии – чтобы реализовать эти задачи, мы привлекаем потенциал наших ведущих компаний с госучастием. Был в Италии и разговаривал с партнерами, и там коллеги привлекают компании с госучастием. Мы идем параллельно. Это задача общенационального значения, и ресурс есть государственный, чтобы концентрироваться на этих задачах.

Считаем важным сформировать для них эффективную правовую среду. Это для нас в известной степени проблема – это небыстро делается, хочется быстрее, но важно не допустить ошибок. Правительству дано поручение проработать механизм принятия быстрых решений и нормативных актов в этой сфере. Это ключевое условие успеха развития страны в быстро меняющемся мире.

Мы должны найти системные ответы на вызовы. В эпоху тектонических перемен и больших неопределенностей приоритетом должны служить безусловные ценности: создание лучших условий для жизни и раскрытие потенциала людей. В этом наша огромная ответственность за будущее нашей страны и нашей планеты в целом. Нам обязательно надо работать вместе. Россия открыта для такого равноправного взаимодействия».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 09.07.19

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