Девушке стало плохо на встрече с Путиным в УрФУ

Одна из участниц встречи президента Владимира Путина со студентами и аспирантами УрФУ вдруг почувствовала себя плохо. В прямом эфире канала Russia Today было слышно, как президент сказал «Помогите девочке» и «Вызовите врача, думаю, ничего серьезного». Девушку вывели из аудитории. Встреча продолжается. Напомним, студенты и аспиранты ждали президента в университета с 14 часов.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 09.07.19

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