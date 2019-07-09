В УрФУ Путин посоветовал студентам по ночам заниматься демографией, а не карьерой

В УрФУ закончилась полуторачасовая встреча президента России Владимира Путина со студентами и аспирантами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», хотя встреча состоялась в бывшем здании УрГУ, где сосредоточены гуманитарные факультеты, больше всего вопросов главе государства задали физики, химики и металлурги – то есть представители бывшего УПИ. Существенная часть вопросов свелась к просьбам поддержать то или иное направление деятельности молодых уральских ученых.

Кроме того, один участников встречи рассказал, что в УрФУ проводится «Ночь карьеры», и предложил проводить их на общефедеральном уровне. «Звучит интересно. То, что вы сказали, это здорово. Но по ночам другие цели должны стоять – из сферы демографии», – пошутил Путин.

Ближе к концу разговора заговорили о победе города в борьбе за Универсиаду-2023. «К сожалению, сам не успел туда доехать, я как раз в Италии был в эти дни, но график был плотный. Но все равно было известно, что Екатеринбург побеждает, так что не было необходимости», – поделился президент.

Забавное предложение прозвучало в конце беседы от студентки Ринаты, которая рассказала, что хорошо поет. Она напомнила, что успешные спортсмены получают при поступлении в университет дополнительные баллы, а люди с творческими талантами – почему-то нет. В ответ Владимир Владимирович сказал, что не считает полезными такие преференции для спортсменов, и погрузился в воспоминания: «У меня есть сомнения, что нужно при поступлении баллы добавлять. Я поступал в Ленинградский госуниверситет, был мастером спорта по самбо и по борьбе дзюдо, чемпионом Ленинграда… Чем я воспользовался при поступлении? Были созданы курсы для спортсменов, мы ходили и занимались. Никаких добавочных баллов нам никто не ставил. Ведь если вы поступаете на спортивные специальности, это одно. А если вы, будучи спортсменом, хотите быть математиком – другое. Поэтому я не думаю, что за достижения в спорте надо добавлять баллы».

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 09.07.19

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