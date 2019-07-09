Здание УрФУ оцепили в ожидании президента (ФОТО)

В Екатеринбурге ограничили доступ пешеходов на территорию возле здания УрФУ на проспекте Ленина, 51 (бывший главный корпус УрГУ).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пешеходов останавливают и разворачивают в обратную сторону за перекрестком улиц Первомайской – Мамина-Сибиряка, закрыт проход по улице Тургенева вдоль здания университета, по проспекту Ленина на той стороне, где стоит университет.

Автобусной остановки у здания УрФУ сегодня утром не оказалось: остановочные павильоны и новые скамейки исчезли, знак «Остановка автобуса» закрыт черным мешком.

Общественный транспорт едет сразу до площади Труда.

Парковка при вузе закрыта, с прилегающих улиц также убраны припаркованные автомобили, а люки – опечатаны. На участке очень много сотрудников полиции. На окнах первого этажа УрФУ только что опустили жалюзи.

Напомним, вчера было официально подтверждено, что сегодня президент Владимир Путин встретится со студентами и аспирантами УрФУ. В вузе подготовку к визиту высокого гостя начали еще вчера.

Перед бывшим главным корпусом УрГУ на проспекте Ленина перекладывали асфальт и устанавливали клумбы, а сотрудников попросили до среды поработать из дома.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 09.07.19

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