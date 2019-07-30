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Вторник, 30 июля 2019, 13:41 мск

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Около УрФУ исчезли многоярусные клумбы, которыми украсили вуз перед приездом Путина (ФОТО)

Красивые многоярусные клумбы возле корпуса УрФУ на Ленина, которые появились накануне приезда Владимира Путина, исчезли. В общей сложности «президентский» цветник радовал горожан всего три недели.

Было

В пресс-службе вуза сообщили, что за благоустройство площадки перед учебным корпусом отвечают городские службы. Поэтому в университете не в курсе, по какой причине клумбы были убраны. В администрации города обещали дать комментарий позднее.

Стало

Напомним, Владимир Путин приезжал в Екатеринбург 9 июля и провел в городе не более четырех часов. Одним из пунктов его визита стала встреча со студентами и аспирантами УрФУ. За день до этого события на площадке перед учебным корпусом переложили асфальт, отмыли обочину дороги и поставили огромные многоярусные клумбы с цветами. Качество проделанных работ лично оцеил мэр Александр Высокинский.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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