В мэрии Екатеринбурга открестились от «путинских» клумб возле УрФУ

В администрации Екатеринбурга прокомментировали исчезновение многоярусных клумб, которыми украсили учебный корпус УрФУ на Ленина к визиту президента Владимира Путина. «По информации комитета по благоустройству, эти клумбы – собственность УрФУ. Значит, вопрос об их судьбе следует адресовать университету», – сообщила РИА «Новый День» пресс-секретарь мэрии Виктория Мкртчян.

Стоит отметить, что сегодня утром в пресс-службе вуза на аналогичный вопрос корреспондента агентства заявили, что за благоустройство площадки перед УрФУ отвечают городские службы. Поэтому там не в курсе, по какой причине клумбы убрали.

Напомним, ничейный цветник радовал горожан всего три недели. Клумбы появились перед входом в университет накануне приезда Владимира Путина. Тогда же городские службы в срочном порядке поменяли асфальт перед вузом, покрасили ограждения и отмыли обочину дороги.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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