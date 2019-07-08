Песков анонсировал встречу Путина со студентами УрФУ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал главные пункты программы визита Владимира Путина в Екатеринбург.

По словам представителя Кремля, 9 июля глава государства примет участие в выставке «Иннопром» и выступит на GMIS, а также пообщается со студентами и аспирантами УрФУ. Песков напомнил, что Путин некоторое время назад решил посетить все федеральные университеты, и теперь готовится побывать в уральском. «Каждый раз президент с большим вниманием и готовностью общается со студентами и аспирантами в свободном режиме, это всегда очень ценное общение», – цитирует пресс-секретаря президента агентство ТАСС.

В УрФУ уже начали подготовку к визиту высокого гостя. Перед бывшим главным корпусом УрГУ на проспекте Ленина перекладывают асфальт, а сотрудников попросили ближайшие два дня поработать из дома.

Москва, Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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