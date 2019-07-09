В день приезда Путина внезапно отменили шаттлы до «Иннопрома»

Сегодня в Екатеринбурге внезапно отменили шаттлы, курсировавшие из центра города до «Экспо-центра». Это стало неприятным сюрпризом для горожан, которые собирались посетить выставку «Иннопром». Отметим, что сегодня вход на выставку ограничен из-за визита президента РФ Владимира Путина и открытия GMIS. Многие екатеринбуржцы, как выяснилось, об этом не знали, передает корреспондент РИА «Новый День».

В пресс-службе мэрии заявили, что не знают об изменениях маршрута шаттлов. По словам Виктории Мкртчян, город только предоставил автобусы, а организацией доставки людей к выставке занимается оператор «Иннопрома» – компания «Формика». «По договору с «Формикой» на сегодня автобусы гортрансом также предоставлены. Но график и маршруты их движения – зона ответственности «Формики», – отметила пресс-секретарь.

В итоге люди, которые ждали шаттлы около станции метро «Ботаническая», решили доехать на обычной маршрутке до «Сима-ленда», а оттуда уже добраться до павильонов «Экспо-центра».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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