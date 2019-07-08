В ожидании Путина: перед УрФУ кладут асфальт, сотрудников отправили домой (ФОТО)

В Екатеринбурге все активнее готовятся к завтрашнему визиту президента Владимира Путина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», около корпуса УрФУ на проспекте Ленина (бывший УрГУ) срочно укладывают новый асфальт. Сотрудники вуза рассказывают, что сегодня и завтра им велели работать из дома, удаленно. Охранник у здания тоже говорит, что проход закрыт на два дня. Вероятно, президент Владимир Путин все-таки завтра посетит именно этот корпус университета, а не главное здание на улице Мира. Получить комментарий в пресс-службе вуза на момент публикации не удалось.

Добавим, что большинство преподавателей вуза, кроме тех, которые ведут подготовительные курсы, сейчас и так находятся в отпусках, а студенты – на каникулах. Приемная комиссия расположена в здании на улице Мира, она завтра будет работать как обычно.

Напомним, ранее источники сообщали, что президент приедет в главный корпус на улице Мира. Из-за этого возникла неразбериха с Венским фестивалем музыкальных фильмов, который проводится прямо перед зданием университета. Сначала организаторы сообщили, что приезд Путина на них не отразится, потом – что фестиваль будет приостановлен на два дня, потом областной минкульт заявил, что все-таки программа останется без изменений.

Екатеринбург, служба информации

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