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Вторник, 3 сентября 2019, 12:26 мск

Новости Екатеринбург

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Проезд Путина по Екатеринбургу стоил бюджету почти четыре миллиона рублей (ДОКУМЕНТЫ)

Стоимость кортежа для президента Владимира Путина, который провел в Екатеринбурге несколько часов, обошлась бюджету в 3 миллиона 885 тысяч рублей – без учета тех машин, которые прилетели вместе с первым лицом государства.

Для организации поездки президента по Екатеринбургу потребовалось 74 машины десяти различных марок. Это восьми- и 20-местные микроавтобусы Mercedes Sprinter, автобусы Mercedes Tourismo, микроавтобусы Toyota HiAce, автомобили «Тойота Камри», «Тойота Авенсис», «Хенде Соната», «Тойота Ланд Крузер 200», автомобили «Мерседес» Е-класса и S-класса, «Ауди А8», фургоны Fiat Doblo и KIA Bongo, малотоннажный грузовик «Хенде Портер» и грузовики МАН, Mitsubishi Canter и «Тата». Это автомобили, которые предоставлялись автохозяйством правительства Свердловской области с 4 по 10 июля, напомним, президент был в Екатеринбурге только 9 июля. Теперь ФГУП «Президент-Сервис» расплачивается за их использование. «Аурис», российские лимузины, в одном из которых сидел Путин, в эту закупку не попали – их президент возит с собой.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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