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Вторник, 13 февраля 2024, 11:21 мск

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Несколько тысяч сотрудников «Сима-ленда» в ожидании Путина спели гимн России (ВИДЕО)

Несколько тысяч сотрудников «Сима-ленда» спели гимн России в футболках «Команда Путина». По итогам этого мероприятия получился видеоклип. Съемки происходили как на производственных площадках компании, на складах, в строящемся новом логистическом центре, так и в центре Екатеринбурга, на улице Вайнера, где «Сима-ленд» установил свой медиаэкран.

«Сима-ленд» поет гимн России

В финале клипа участники съемок громко кричат, что ждут приезда в Екатеринбург Владимира Путина. Напомним, что неофициально визит первого лица страны в уральскую столицу был анонсирован на прошлой неделе. Однако никакой конкретики по данному вопросу до сих пор нет.

Екатеринбург, Елена Васильева

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