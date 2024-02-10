российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 10 февраля 2024, 19:43 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы

Суд арестовал акции материнской компании ферросплавного холдинга челябинского олигарха

Вслед за акциями трех производителей ферросплавов суд арестовал ценные бумаги владеющей ими компании.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вчера, 9 февраля, Арбитражный суд Свердловской области наложил арест на акции АО «Компания Эталон» в рамках процесса о национализации принадлежащих челябинскому бизнесмену Юрию Антипову металлургических предприятий.

Напомним, 6 февраля суд принял к производству иск Генеральной прокуратуры Российской Федерации к АО «Компания Эталон», а также Юрию и Людмиле Антиповым.

Надзорное ведомство требует изъять в пользу государства у принадлежащей челябинским бизнесменам компании 53,4 миллиона обыкновенных акций АО «Серовский завод ферросплавов», 643,8 миллиона обыкновенных акций АО «Челябинский электрометаллургический комбинат», а также 65,8 миллиона обыкновенных и 1,3 миллиона привилегированных акций АО «Кузнецкие ферросплавы».

Генеральная прокуратура настаивает на незаконности владения тремя предприятиями со стороны АО «Компания Эталон».

Надзорное ведомство также потребовало наложить арест на акции и имущество металлургических предприятий в качестве обеспечительной меры.

Арбитражный суд прислушался к позиции надзорного ведомства и просьбу об аресте удовлетворил. После этого Генпрокуратура потребовала наложить арест и на акции АО «Компания Эталон», которой принадлежат 100% акций трех металлургических предприятий. «Согласно информации АО ВТБ Регистратор акции АО «Компания Эталон» принадлежат Антипову Ю.В. и Антиповой Л.А. (ответчики), что позволяет им распоряжаться акциями указанного общества по своему усмотрению», – говорится в обосновании ходатайства. Эту просьбу суд также удовлетворил.

Напомним, «развод» челябинских бизнесменов Александра Аристова и Юрия Антипова продолжался на протяжении нескольких лет, закончившись в августе 2020 года. В итоге Аристову достались продовольственный дивизион принадлежавшей предпринимателям Урало-Сибирской металлургической компании – компания «Кубань-Вино», агрофирмы «Южная» и «Ариант», а также одноименный центр пищевой индустрии.

Юрию Антипову отошли металлургические активы – ЧЭМК, Серовский завод ферросплавов, «Кузнецкие ферросплавы», Катав-Ивановский литейный завод и обогатительная фабрика «Метагломерат» (Кусинский район). К июню прошлого года все они официально перешли под контроль АО «Компания Эталон».

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,