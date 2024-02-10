Суд арестовал акции материнской компании ферросплавного холдинга челябинского олигарха

Вслед за акциями трех производителей ферросплавов суд арестовал ценные бумаги владеющей ими компании.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вчера, 9 февраля, Арбитражный суд Свердловской области наложил арест на акции АО «Компания Эталон» в рамках процесса о национализации принадлежащих челябинскому бизнесмену Юрию Антипову металлургических предприятий.

Напомним, 6 февраля суд принял к производству иск Генеральной прокуратуры Российской Федерации к АО «Компания Эталон», а также Юрию и Людмиле Антиповым.

Надзорное ведомство требует изъять в пользу государства у принадлежащей челябинским бизнесменам компании 53,4 миллиона обыкновенных акций АО «Серовский завод ферросплавов», 643,8 миллиона обыкновенных акций АО «Челябинский электрометаллургический комбинат», а также 65,8 миллиона обыкновенных и 1,3 миллиона привилегированных акций АО «Кузнецкие ферросплавы».

Генеральная прокуратура настаивает на незаконности владения тремя предприятиями со стороны АО «Компания Эталон».

Надзорное ведомство также потребовало наложить арест на акции и имущество металлургических предприятий в качестве обеспечительной меры.

Арбитражный суд прислушался к позиции надзорного ведомства и просьбу об аресте удовлетворил. После этого Генпрокуратура потребовала наложить арест и на акции АО «Компания Эталон», которой принадлежат 100% акций трех металлургических предприятий. «Согласно информации АО ВТБ Регистратор акции АО «Компания Эталон» принадлежат Антипову Ю.В. и Антиповой Л.А. (ответчики), что позволяет им распоряжаться акциями указанного общества по своему усмотрению», – говорится в обосновании ходатайства. Эту просьбу суд также удовлетворил.

Напомним, «развод» челябинских бизнесменов Александра Аристова и Юрия Антипова продолжался на протяжении нескольких лет, закончившись в августе 2020 года. В итоге Аристову достались продовольственный дивизион принадлежавшей предпринимателям Урало-Сибирской металлургической компании – компания «Кубань-Вино», агрофирмы «Южная» и «Ариант», а также одноименный центр пищевой индустрии.

Юрию Антипову отошли металлургические активы – ЧЭМК, Серовский завод ферросплавов, «Кузнецкие ферросплавы», Катав-Ивановский литейный завод и обогатительная фабрика «Метагломерат» (Кусинский район). К июню прошлого года все они официально перешли под контроль АО «Компания Эталон».

Челябинск, Виктор Елисеев

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