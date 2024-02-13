Генпрокуратура рассказала об основаниях национализации металлургического холдинга челябинского олигарха

Стало известно об основаниях иска Генпрокуратуры о национализации трех ферросплавных предприятий, принадлежащих семье челябинских бизнесменов Антиповых.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», причиной иска Генеральной прокуратуры РФ о возвращении в государственную собственность Челябинского электрометаллургического комбината, Серовского завода ферросплавов и компании «Кузнецкие ферросплавы» стали нарушения при приватизации и переход предприятий под фактический контроль резидентов недружественных государств. Это следует из искового заявления надзорного ведомства.

Так, в силу тесной связи трех ферросплавных предприятий с оборонным комплексом решение о их приватизации должно было принимать правительство Российской Федерации. Однако такого решение федеральные министры не принимали, отмечается в иске.

Еще одна причина – контроль над стратегическими активами перешел к зарубежным компаниям. «АО «Серовский завод ферросплавов», АО «Челябинский электрометаллургический комбинат», АО «Кузнецкие ферросплавы», представляющие стратегическое значение для обеспечения обороны и безопасности страны, попали под контроль резидентов недружественных государств (компания RFA International, Канада – Швейцария), – цитирует «Правда УрФо» оказавшийся в ее распоряжении документ. – Выпускаемая заводами под их контролем и предназначенная для производства вооружений и боеприпасов продукция в ущерб национальным интересам по заниженной стоимости вывозится в США, Францию и Великобританию, ведущие агрессивную политику в отношении РФ и поставляющих оружие на Украину».

Впрочем, на эту претензию в ЧЭМК заявляют, что тесное взаимодействие с западными трейдерами не означает попадания под их контроль.

Напомним, в начале февраля Генеральная прокуратура Российской Федерации потребовала изъять у АО «Компания Эталон» в пользу государства акции АО «Серовский завод ферросплавов», АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» и АО «Кузнецкие ферросплавы».

Ведомство также потребовало наложить арест на акции и имущество металлургических предприятий в качестве обеспечительной меры, а чуть позднее – и на акции АО «Компания Эталон». Эти просьбы суд удовлетворил.

Напомним, «развод» челябинских бизнесменов Александра Аристова и Юрия Антипова продолжался на протяжении нескольких лет, закончившись в августе 2020 года. В итоге Аристову достались продовольственный дивизион принадлежавшей предпринимателям Урало-Сибирской металлургической компании – компания «Кубань-Вино», агрофирмы «Южная» и «Ариант», а также одноименный центр пищевой индустрии.

Юрию Антипову отошли металлургические активы – ЧЭМК, Серовский завод ферросплавов, «Кузнецкие ферросплавы», Катав-Ивановский литейный завод и обогатительная фабрика «Метагломерат» (Кусинский район). Первые три предприятия поначалу входили в Урало-Сибирскую металлургическую компанию, контроль над которой перешел к Юрию Антипову. Состав учредителей после этого несколько раз менялся, пока к июню прошлого года все пять предприятий официально перешли под контроль АО «Компания Эталон». Саму же УСМК ликвидировали после присоединения к АО «Компания Эталон».

Однако к тому времени стало известно, что в 2021-2022 годах Юрий Антипов получил от УСМК ссуды на 25,8 миллиарда рублей. А в 2022 году холдинг простил ему этот долг. В первой половине 2023 года УСМК выдала Юрию Антипову три новых займа на общую сумму в 2,4 миллиарда рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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