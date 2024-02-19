Суд закрыл процесс о возвращении в собственность РФ Серовского завода ферросплавов и ЧЭМК

Арбитражный суд Свердловской области начал рассматривать в закрытом заседании дело по иску Генпрокуратуры об истребовании в пользу РФ акций Серовского завода ферросплавов, Челябинского электрометаллургического комбината и АО «Кузнецкие ферросплавы». Об этом сообщается на сайте суда. Процесс касается предприятий, имеющих отношение к оборонному комплексу.

Ранее Генеральная прокуратура обратилась в интересах РФ в Арбитражный суд Свердловской области с иском к АО «Компания Эталон», Юрию Антипову и Людмиле Антиповой. Истец потребовал изъять в пользу РФ государственное имущество в виде акций АО «Серовский завод ферросплавов» (53 461 350 штук), акций АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (643 855 546 штук), а также акций АО «Кузнецкие ферросплавы». Также Генпрокуратура потребовала в качестве обеспечения иска наложить арест на имущество всех трех предприятий. Суд это ходатайство удовлетворил.

«Ознакомившись с заявленными требованиями и представленными документами, арбитражный суд пришел к выводу о том, что в рассматриваемом случае заявленные истцом обеспечительные меры направлены на сохранение баланса интересов и способствуют предотвращению недобросовестного поведения ответчиков при наличии спора», – говорится в материалах арбитражного суда.

Как уже писал «Новый День», причиной иска Генеральной прокуратуры РФ о возвращении в государственную собственность Челябинского электрометаллургического комбината, Серовского завода ферросплавов и компании «Кузнецкие ферросплавы» стали нарушения при приватизации и переход предприятий под фактический контроль резидентов недружественных государств. Это следует из искового заявления надзорного ведомства.

Так, в силу тесной связи трех ферросплавных предприятий с оборонным комплексом решение о их приватизации должно было принимать правительство Российской Федерации. Однако такого решения федеральные министры не принимали, отмечается в иске.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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