Суд передал заводы группы ЧЭМК государству по иску Генпрокуратуры

Арбитражный суд Свердловской области передал государству акции трех заводов группы ЧЭМК – Серовского завода ферросплавов, Челябинского электрометаллургического комбината и АО «Кузнецкие ферросплавы». Сообщение об этом появилось сегодня в электронной картотеке суда.

Напомним, ранее Генеральная прокуратура обратилась в интересах РФ в Арбитражный суд Свердловской области с иском к АО «Компания Эталон», Юрию Антипову и Людмиле Антиповой. Истец потребовал изъять в пользу РФ государственное имущество в виде акций АО «Серовский завод ферросплавов» (53 461 350 штук), акций АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (643 855 546 штук), а также акций АО «Кузнецкие ферросплавы». Также Генпрокуратура потребовала в качестве обеспечения иска наложить арест на имущество всех трех предприятий. Суд это ходатайство удовлетворил.

Как уже писал «Новый День», причиной иска Генеральной прокуратуры РФ о возвращении в государственную собственность Челябинского электрометаллургического комбината, Серовского завода ферросплавов и компании «Кузнецкие ферросплавы» стали нарушения при приватизации и переход предприятий под фактический контроль резидентов недружественных государств. Это следует из искового заявления надзорного ведомства.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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