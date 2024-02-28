«Формула государства – исправление ошибок прошлого», – политтехнолог о деприватизации предприятий ОПК

Государство продолжит возвращать контроль над предприятиями ВПК – и не только. Такое предположение сделал политтехнолог Илья Ананьев, комментируя решение суда об изъятии в пользу государства трех предприятий группы ЧЭМК – Серовского завода ферросплавов, Челябинского электрометаллургического комбината и АО «Кузнецкие ферросплавы».

«Сопоставляя события СВО и некоторые недавние шаги государства по трансформации предприятий ВПК и металлургии под официальное крыло, видится следующее:

1. Ближайший год-полтора, государство вернет 100%-й контроль над всей инфраструктурой ВПК и других смежных «переделах», задействованных в создании военного щита, в цепочке от крупного до малого, собрав под свой зонт даже частников всех уровней. СВО стала конечным триггером понимания реальной ситуации и созданием модели «единственного собственника» и управленца. Сегодняшняя формула государства – исправление ошибок прошлого плюс приведение к общему знаменателю.

2. В близких горизонтах все-таки напрашивается рождение в структуре правительства отдельного тяжелого ведомства-Геркулеса, которое потащит на себе весь многотонный блок оборонки, плюс промышленность смежных областей.

3. Ну и конечно, надо ждать бенефициара обладания всем этим сложным хозяйством. Он становится ключевым и увесистым игроком в раскладе кремлевских башен».

Напомним, на прошлой неделе Арбитражный суд Свердловской области полностью удовлетворил иск Генеральной прокуратуры, которая потребовала изъять у предпринимателя Юрия Антипина в пользу РФ имущество в виде акций АО «Серовский завод ферросплавов» (53 461 350 штук), акций АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (643 855 546 штук), а также акций АО «Кузнецкие ферросплавы». Причиной иска Генеральной прокуратуры РФ стали нарушения при приватизации и переход предприятий под фактический контроль резидентов недружественных государств.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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