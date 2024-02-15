В школах Челябинска отменили занятия

В Челябинске из-за мороза отменили занятия для большинства учащихся первой и второй смены.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, сегодня, 15 февраля, в связи с низкой температурой воздуха отменяются занятия в школах города с 1 по 9 классы первой смены и с 1 по 4 классы второй смены.

Ночью 15 февраля в разных районах областного центра было -30, -32 градуса по Цельсию. Днем, согласно прогнозу Челябинского гидрометцентра, ожидается 20-22 градуса ниже нуля при скорости ветра до 11 метров в секунду.

Челябинск, Виктор Елисеев

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