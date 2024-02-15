В школах Челябинска снова отменили занятия на завтра

В Челябинске из-за мороза отменили занятия для большинства учащихся первой смены.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, завтра, 16 февраля, в связи с низкой температурой воздуха отменяются занятия в школах города для учащихся 1-7 классов первой смены.

По данным Челябинского гидрометцентра, ночью 16 февраля температура воздуха будет -27, -29 градусов по Цельсию. Днем ожидается 13-15 градусов ниже нуля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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