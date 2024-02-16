Минтранс предложил запретить вход в аэропорты провожающим и встречающим

Минтранс России предлагает запретить встречающим, провожающим и другим людям, не имеющим билетов, запретить в ход на территорию аэропортов. Проект соответствующего постановления правительства РФ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авторы проекта предлагают внести изменения в постановление правительства Российской Федерации №1605 от 5 октября 2020 года «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований ‎к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры воздушного транспорта».

В частности, пункты 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 и 36 собираются дополнить подпунктом следующего содержания: «не допускать физических лиц на территорию объекта транспортной инфраструктуры без проездных, перевозочных документов, постоянных, разовых пропусков».

Кроме этого, проект постановления также определяет схему размещения технических средств, которые будут включать в себя инженерные заграждения, системы сигнализации, системы охранного освещения, систему оперативной связи. Охрану объектов инфраструктуры воздушного транспорта планируется поручить не только МВД, но и вневедомственной охране Росгвардии. При этом сотрудников подразделений транспортной безопасности и Росгвардии собираются разрешить нести службу с оружием. Если закон будет принят, то он начнет действовать с 1 сентября 2024 года.

«Парламентская газета» отмечает, что запрет на посещение аэропортов без билета или спецпропуска – не российское ноу-хау: подобные ограничения уже действуют в ряде зарубежных аэропортов – например, в Дели и Ташкенте. В последнем запрет выели после серии терактов в 1996 году.

Между тем, в Общероссийском объединении пассажиров прогнозируют, что жителям России нововведения не понравятся:

«Огромное число людей вылетают и возвращаются с чемоданами, большим количеством вещей. Мы эту инициативу не поддерживаем, – цитирует председателя объединения Илью Зотова РИА Новости. – Те меры безопасности, которые сейчас есть в России – максимальны: при входе в аэропорты всех досматривают, необходимо пройти через рамку».

Москва, Анастасия Палей

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