Путин поручил перенести ЧЭМК за город, а Торговый центр, наоборот, отдать городу

Вредно производство ЧЭМК необходимо вынести за городскую черту – об этом сегодня заявил президент России Владимир Путин.

Как уже сообщал «Новый День», в начале февраля Генеральная прокуратура Российской Федерации потребовала изъять у АО «Компания Эталон» в пользу государства акции АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» и наложить арест на акции и имущество металлургического предприятия в качестве обеспечительной меры, а чуть позднее – и на акции АО «Компания Эталон». Эти просьбы суд удовлетворил.

Сегодня судьба предприятия обсуждалась во время визита в Челябинск президента РФ.

«Нужно это вредное производство здесь – в центре города – закрыть, вынести его за пределы города, вместе с правительством Российской Федерации проработать продолжение работы, сохранение рабочих мест, а для той части, которая необходима и будет связана с переносом и с выстраиванием этой работы на новом технологическом уровне, при поддержке правительства РФ привлечь инвесторов, причем желательно привлечь местных инвесторов», – сказал Владимир Путин (цитата из стенограммы встречи, размещенной на сайте Кремля).

Губернатор Алексей Текслер, в свою очередь, предложил забрать с баланса предприятия социальные объекты:

«Я имею в виду бассейн, исторический торговый центр – уникальное здание, которое сегодня тоже находится у этих собственников, которое мы будем использовать для нужд горожан», – заявил глава региона.

Владимир Путин идею поддержал: «Часть этих объектов – вредное производство, как мы договорились сейчас, должно быть вынесено за черту города, а социальные объекты передадим в собственность субъекта Федерации».

Челябинск, Светлана Намская

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