В школах Челябинска третий день подряд отменяют занятия

В Челябинске из-за мороза отменили занятия для большинства учащихся первой смены.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, сегодня, 17 февраля, в связи с низкой температурой воздуха отменяются занятия в школах города для учащихся 1-9 классов первой смены.
По данным Челябинского гидрометцентра, ночью 17 февраля температура воздуха в разных районах областного цента была -28, -30 градусов по Цельсию. Днем ожидается 10-12 градусов ниже нуля.
Челябинск, Виктор Елисеев
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