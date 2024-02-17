Чиновники отрицают этнический характер конфликта между челябинскими первоклассниками

В правительстве Челябинской области отрицают этнический характер конфликта между младшеклассниками в школ №30 областного центра.

Как уже сообщал «Новый День», родители учеников первого коррекционного класса филиала школы №30, расположенного в поселке Мелькомбината в Центральном районе, обвинили в агрессивном поведении двух одноклассников из семей мигрантов: «Они систематически обижают своих сверстников, дерутся, угрожают и мешают другим учиться. И это не единичный случай – у родителей уже на руках справки о снятых побоях у своих детей».

По словам родителей, руководство школы не только игнорирует конфликтную ситуацию, но и заявляет, «что дети приезжих не нарушают общественный порядок».

В ситуацию вмешался Следственный комитет РФ: глава ведомства поручил доложить о ходе проверки по факту противоправного поведения в отношении школьников.

«Факт конфликта подтверждается, – заявила в тот же день первый вице-губернатор Ирина Гехт. – На мой взгляд, школа недостаточно оперативно и эффективно отреагировала на ситуацию. Это можно было урегулировать раньше, обсудив все с родителями и подключив службу медиации, совет профилактики и другие доступные инструменты. В ближайшую пятницу мы пригласили на встречу директора школы, руководителя управления образования Челябинска, а также родителей с обеих сторон, чтобы пообщаться и прийти к консенсусу в этом вопросе. Я бы не оценивала этот конфликт как межнациональный: это конфликт детей, в котором, безусловно, нужно разобраться и принять соответствующие решения».

По итогам вчерашней встречи г-жа Гехт снова сделал упор на то, что конфликт не имеет отношения к национальности участников, но сметила акценты с бездействия руководства школы на поведение родителей:

«Собрались обширным составом, включая руководство школы, представителей управления образования, заместителя главы администрации города, следственного комитета, прокуратуры, сотрудников Управления МВД, психологов.

Сделан главный вывод: совершенно ясно, что конфликт никакого отношения не имеет к межнациональной теме. Это конфликт учеников внутри класса, с которым теперь помогают разобраться психологи-медиаторы.

Также стала очевидна роль одной из мам, которая нагнетает ситуацию, не готова ни к какому к компромиссу, позволяет себе оскорбления в адрес педагогов и обнародование персональных данных в соцсетях. Женщина будет приглашена в отделение полиции для беседы, поскольку ее позиция имеет признаки разжигания межнациональной розни. Нас тревожит судьба детей родительницы, которые сейчас находятся в состоянии стресса. Будем продолжать стремиться к конструктивному диалогу с ней в интересах ее же детей.

Кроме того, запланирована беседа со всеми родителями в классе, будем продолжать работу и с родителями, и с учениками, подключив к делу психологов», – сообщила сегодня Гехт.

О роли школы в этой истории она на этот раз не упомянула.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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