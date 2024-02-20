В Челябинске снова отменили занятия младшей школы

В Челябинске из-за мороза отменили занятия для учащихся младших классов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, сегодня, 20 февраля, в связи с низкой температурой воздуха отменяются занятия в школах города для учащихся 1-4 классов первой смены.

По данным Челябинского гидрометцентра, ночью 20 февраля температура воздуха в разных районах областного центра была -24, -26 градусов по Цельсию. Днем ожидается 10-12 градусов ниже нуля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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