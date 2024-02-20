Полиция изъяла пистолет, которым опасный сосед угрожал челябинцу

Полиция нашла пистолет, которым дворник угрожал челябинцу из-за шумного ремонта.

Как уже сообщал РИА «Новый День», инцидент произошел в минувшие выходные в микрорайоне Чурилово.

54-летнему соседу не понравился шум из ремонта в недавно приобретенной новыми хозяевами квартире. По словам родственника хозяйки, во время очередной ссоры мужчина достал пистолет и зарядил его на глазах у перепуганного мужчины.

Сначала в полиции заявили, что огнестрельное оружие в опасного челябинца не нашли. Однако во время опроса мужчина признался, что пистолет все-таки был. Но... игрушечный.

Игрушку у горожанина изъяли. Проверка по жалобе его соседей продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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