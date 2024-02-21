В Челябинске частично отменили занятия учащихся второй смены

В Челябинске из-за мороза отменили занятия для учеников второй смены.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, сегодня, 21 февраля, в связи с низкой температурой воздуха отменяются занятия в школах города для учащихся с 1 по 4 классы первой смены.

Напомним, ночью 21 февраля температура воздуха в разных районах областного центра была -28, -30 градусов по Цельсию. Днем, по прогнозу Челябинского гидрометцентра, ожидается 14-16 градусов ниже нуля. Скорость ветра – до 7 метров в секунду.

Челябинск, Виктор Елисеев

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