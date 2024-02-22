«Морозные каникулы» в школах Челябинска продолжаются

Занятия в челябинских школах отменяют четвертый день подряд.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, сегодня, 22 февраля, в связи с низкой температурой воздуха отменяются занятия в школах города для учащихся с 1 по 11 классы первой смены, а также с 1 по 4 классы второй.
Напомним, ночью 22 февраля температура воздуха в разных районах областного центра была -34, -36 градусов по Цельсию. Днем, по прогнозу Челябинского гидрометцентра, ожидается 14-16 градусов ниже нуля.
Челябинск, Виктор Елисеев
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