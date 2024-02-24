В Челябинск привезли новый трехсекционный трамвай Усть-Катавского вагоностроительного завода. Автопоезд с секциями в «фирменной» челябинской расцветке южноуральцы заметили сегодня на трассе М-5 «Урал» и выложили фото в сеть.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по некоторым данным, вагон собирались обкатывать в Санкт-Петербурге – пару недель назад для него даже прислали трейлеры. Но источники, знакомые с ситуацией, сообщают, что по какой-то причине отгрузка не состоялась. Возможно, испытания решили провести в Челябинске.

При этом отмечается, что для города трехсекционные вагоны закупать не собираются: после испытаний вагон либо отправят обратно на завод, либо все-таки в Санкт-Петербург, а для южноуральской столицы должны сделать многодверный – с расчетом на проект скоростного трамвая.

Между тем, скептики заявляют, что в таком 3-секционном вагоне нет особого смысла ни для Челябинска, ни для Санкт-Петербурга: по длине он всего в 1,5 раза больше обычного односекционного. Для миллионников, утверждают они, целесообразнее закупать трехсекционники типа «Льва» (эксплуатируется в Москве) и «Чижика» (используется в Санкт-Петербурге), которые одномоментно могут вмещать до 400 пассажиров, что в 2,5 раза превышает вместимость односекционный вагон УКВЗ.

Челябинск, Павел Зварзин

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