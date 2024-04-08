В Екатеринбург привезут дорогой умный трамвай (ФОТО)

В Екатеринбург приедет новый трамвай. Здесь будет проводиться тестирование новинки Усть-Катавского вагоностроительного завода – трехсекционного «Кастора». В администрации города «Новому Дню» сообщили, что пока уточняют сроки поставки в УКВЗ.

Эти трамваи называют «умными» – система распознает количество пассажиров и может сопоставлять эти данные с числом оплаченных билетов. Также в «Касторе» есть система мониторинга самочувствия вагоновожатого, и если с ним случается что-то плохое, сигнал тут же получает диспетчер. Кроме того, трамвай оборудован розетками для зарядки телефонов, системой климат-контроля и «романтичной» подсветкой.

Напомним, в конце прошлого года в Екатеринбурге запустили долгожданную трамвайную линию в Академический район, однако по ней курсируют пока старые чешские трамваи, которые давно пережили нормативный срок эксплуатации. Глава города Алексей Орлов говорил на пресс-конференции по итогам 2023 года, что Екатеринбург планирует покупать новый подвижной состав для этого нправления. Кроме того, в мэрии сообщали, что намереваются запустить еще один маршрут в Академическом уже в этом году, а нынешнюю линию продлить почти на 25 км, построить трамвайное депо и три новых подстанции. Трамвайная ветка была заложена в проектную документацию комплексного освоения территории «Академический» еще на этапе ее создания застройщиком АО СЗ «РСГ-Академическое».

Добавим, вагоны новые вагоны УКВЗ уже поступили на обкатку в Челябинск. Стоимость одного трехсекционного состава – порядка 155 млн рублей «в базовой комплектации», говорится на сайте производителя.

Екатеринбург, Елена Сычева

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