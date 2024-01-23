Контракты на поставку трамваев в Челябинск опять отдали УКВЗ

Структура «Роскосмоса» поставит для Челябинска трамваи по максимальной цене.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Усть-Катавского вагоностроительного завода, предприятие, входящее в Госкорпорацию «Роскосмос», признали победителем двух конкурсов на поставку 55 новых односекционных трамвайных вагонов для Челябинска.

«Столица Южного Урала получит еще 25 полностью низкопольных и 30 частично низкопольных вагонов. По условиям заключенных договоров трамваи должны быть произведены и поставлены в Челябинск до 1 декабря 2024 года», – уточнили представители компании.

Напомним, о проведении двух аукционов на общую сумму 4,1 миллиарда рублей министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области объявило 26 и 27 декабря минувшего года.

Однако документы на участие в торгах по обоим лотам подал только УКВЗ. Их заявку признали отвечающей условиям конкурса и теперь заключат контракты по первоначальной (максимальной цене).

В соответствии с требованиями заказчика, новые трамвайные вагоны для Челябинска должны быть приспособлены для работы в составе поезда из двух вагонов, оборудованы терминалами системы бесконтактной оплаты проезда, видеопанелями. Для пассажиров предусмотрены бесплатный Wi-Fi и возможность зарядить гаджеты во время поездки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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