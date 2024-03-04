Уральские металлурги наращивают инвестиции в благотворительность и социальные программы

ММК направил на социальные программы и благотворительность 3,4 миллиарда рублей за год.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в 2023 году вложения Группы ПАО «ММК» в благотворительность и реализацию социальных программ составили около 3,4 миллиарда рублей (год назад инвестиции в «социалку» чуть превысили 3 миллиарда рублей).

Наиболее существенный вклад внесла материнская компания – на долю ММК пришлось более 2 миллиардов рублей затрат на социальные цели.

Крупнейшим направлением социальных инвестиций Группы ПАО «ММК» стала благотворительность, на которую в 2023 году было выделено 739 миллиона рублей.

ММК и его дочерние общества являются крупнейшими благотворителями магнитогорского благотворительного фонда «Металлург», реализующего масштабные программы для жителей Магнитогорска и близлежащих сельских районов, включая пенсионеров, людей с ограниченными возможностями здоровья, матерей-одиночек и малообеспеченных граждан. В частности, на социальную поддержку пенсионеров и инвалидов Группа ММК в прошлом году направила свыше 359 миллионов рублей.

Еще одно ключевое направление, на которое в 2023 году было выделено около 575 миллионов рублей, – реализация медицинских программ для сотрудников Группы ПАО «ММК», а также содержание и поддержка лечебной инфраструктуры комбината и Магнитогорска.

В минувшем году на ММК стартовала новая программа медицинской поддержки работников – «Высокие медицинские технологии», в рамках которой работник самостоятельно заключает договор с корпоративным страховым партнером, предусматривающий оказание высокотехнологичной медицинской помощи при выявлении ряда впервые диагностированных заболеваний. В их числе – злокачественные новообразования, заболевания, требующие проведения кардиохирургических операций, трансплантации органов и тканей, эндопротезирования суставов. Стоимость такой страховки для работника составляет 4 200 рублей в год, при этом половину суммы вносит работодатель.

Челябинск, Виктор Елисеев

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