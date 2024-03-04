Южноуральские лесничие помогли животным пережить снежную зиму

В лесах Южного Урала в помощь животным проложили 10 километров троп.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, за два месяца с начала года на территории государственных заказников и закрепленных охотничьих угодий региона для увеличения доступности естественных кормов и облегчения передвижения животных проложено более 10 тысяч километров троп с использованием снегоходов и тяжелой техники.

Кроме того, обеспечена подкормка животных сеном, в целом по области разложено почти 17,5 тысяч березовых веников. В кормушках размещено зерно, горох, семена подсолнечника и льна, соль лизунец, корнеплоды и другие корма (комбикорм, кукуруза и прочее).

На территории закрепленных охотничьих угодий помощь животным оказывали охотпользователи, а на территории государственных заказников Челябинской области – сотрудники ГБУ «Особо охраняемые природные территории».

«На данный момент ситуация зимовки для диких копытных в текущем году, хоть и непростая из-за сложных погодных условий, но остается в целом оптимальной, в том числе благодаря принятым мерам. Информации о гибели или истощении диких животных от бескормицы в министерство не поступало. Мероприятия по сохранению и поддержанию численности зверей будут продолжены до конца марта 2024 года», – рассказал начальник управления охраны, федерального государственного надзора и регулирования использования объектов животного мира и их среды обитания Андрей Питовин.

Кроме того, для охраны диких животных проводятся охранные рейды, в которых принимают участие представители министерства экологии региона и сотрудники ГБУ «ООПТ Челябинской области».

Челябинск, Виктор Елисеев

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