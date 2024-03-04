И вот опять: электропоезд «Челябинск – Екатеринбург» вляпался в очередную историю

Пассажиров рельсового автобуса из Челябинска в Екатеринбург эвакуировали из-за задымления в пути.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, надзорное ведомство начало проверку информации о возгорании электропоезда «Орлан», следующего сообщением Челябинск-Екатеринбург.

«Установлено, что произошло задымление тормозных колодок указанного электропоезда, возгорания не последовало», – заявили представители прокуратуры.

Ранее появилась информация об экстренной остановке электрички в районе станции Ботаническая, расположенной в городской черте Екатеринбурга. Из-за дыма, заполнившего вагон, пассажиров эвакуировали и оставшуюся часть пути они продолжили уже самостоятельно.

«По итогам надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению работниками АО «Свердловская пригородная компания», ОАО «РЖД» законодательства о защите прав потребителей, о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», – рассказали в надзорном ведомстве.

Отметим, год у электропоезда маршрута «Челябинск – Екатеринбург» не задался с самого начала. Так, 2 января вместо состава из трех вагонов к платформе в Челябинске подали поезд из двух вагонов. В итоге пассажирам предложили садиться, не учитывая указанных в билетах мест. Аналогичная ситуация повторилась 5 января в Челябинске и 7 января в Екатеринбурге. А в первый рабочий день года, 9 января, в одном из вагонов поезда вырубилось отопление. В итоге температура в салоне опустилась ниже нуля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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