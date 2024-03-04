На южноуральской трассе погибла семья с двумя детьми

Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП в Катав-Ивановском районе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, трагедия произошла сегодня, 4 марта, около 15:30 на 14 километре автодороги «Катав-Ивановск – Орловка – Усть-Катав».

По предварительным данным, 18-летний водитель автомобиля «Хендай Сантафе» при совершении обгона не убедился в безопасности маневра, выехал на полосу встречного движения, где врезался в «ВАЗ-21102», двигающийся во встречном направлении, вкотором ехала семья с тремя детьми.

В результате ДТП 34-летний водитель «ВАЗ-21102», а также пассажиры авто – 37-летняя женщина, шестилетняя девочка и двухмесячный мальчик скончались на месте. Еще один пассажир автомобиля «ВАЗ» – мальчик четырех лет, а также водитель автомобиля «Хендай» и его 15-летний спутник получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу.

На место происшествия для установления всех обстоятельств произошедшего выехал заместитель начальника управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области Николай Косарев.

По факту аварии следственным отделом ОМВД по Катав-Ивановскому району возбуждено уголовное дело по признакам нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц.

Челябинск, Виктор Елисеев

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