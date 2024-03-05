На Южном Урале проблемы демографии и профподготовки пытаются выдать за успехи управления

В Челябинской области безработица продолжает бить исторические минимумы.

Как РИА «Новый День» сообщили в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, снижение уровня безработицы в стране и регионе фиксировалось весь прошлый год.

По итогам двух месяцев 2024 года тенденция к снижению уровня безработицы сохраняется.

К марту текущего года количество зарегистрированных безработных составило 9,6 тысячи человек (на 1 марта 2023 года -13,3 тысяч человек; на 1 марта 2022 года -17,5 тысячи человек). Уровень безработицы составил 0,54%.

При этом было зафиксировано 47,5 тысячи вакансий против 31,9 тысячи годом ранее и 30,9 тысячи единиц на начало марта 2022 года.

Коэффициент напряженности составил 0,24, уменьшившись за год почти вдвое (на 1 марта 2023 года – 0,46, на 1 марта 2022 года – 0,64).

«Низкий уровень безработицы является индикатором эффективной экономической политики и ее социального измерения», – заявили представители контрольно-счетной палаты региона.

Вместе с тем, «планомерно», как уверяют чиновники, сокращающееся число безработных вызывает у них нешуточное беспокойство. «Высокий уровень занятости населения в долгосрочной перспективе может привести к тому, что экономика столкнется с дефицитом трудовых ресурсов», – отмечают в КСП.

Беспокойство чиновников понять можно. Проблема в том, что рынок труда уже столкнулся с дефицитом кадров. «В настоящее время незадействованных трудовых ресурсов практически не осталось. При этом существующий кадровый голод является не только количественным, но и качественным. Экономика, в особенности промышленный сектор, который преодолел досанкционный уровень, остро нуждается прежде всего в квалифицированных специалистах. Их недостаток невозможно восполнить срочными мерами, такими как повышение заработных плат, миграционным притоком либо обелением теневого сектора, в котором по большей части трудятся неквалифицированные рабочие», – отмечала еще в начале года президент FinExpertiza Елена Трубникова.

При этом, как отмечают эксперты, добиться снижения напряженности на рынке труда за счет пенсионной реформы не удастся. Так, по данным АКРА, оставшиеся «в обойме» вследствие повышения пенсионного возраста специалисты дадут прирост общей численности рабочей силы примерно в 1,5%: оказалось, что значительная часть сотрудников и так продолжала работать в течение первых пяти лет после выхода на пенсию.

Можно понять желание чиновников контрольно-счетной палаты найти хоть какие-то положительные нюансы в стремительно сокращающейся безработице, выдав это за результат экономической политики региональных властей.

Однако реальность такова, что на конец 2023 года соотношение вакансий и числа безработных (43,26тысячи и 10,9 тысячи соответственно) в Челябинской области было 1 к 4 – столько же, как и в среднем по России. И главные причины этого: демографическая ситуация, последствия ковидного периода и изменение востребованных специализаций.

И, думается, если бы правительство региона ставило целью «продлить» тенденцию к сокращению безработицы, в промышленном регионе цифры могли быть совсем другими.

Если же судить о реальной работе областных чиновников, можно посмотреть на то, сколько безработных было трудоустроено по официальным каналам занятости. Так, по данным главного управления по труду и занятости, в феврале текущего года трудоустроено было 1,3 тысячи человек из обратившихся на биржу труда. Это чуть более 10% официальных безработных.

В то же время, к обучению через органы занятости приступили всего 52 человека в январе и 224 человека – в феврале этого года.

По сути, промышленные предприятия практически не могут рассчитывать на региональные власти в решении проблемы кадрового дефицита. Специалисты на биржу труда обращаются редко, так как либо находят работу самостоятельно, либо уходят в «серую» зону, начиная работать неофициально.

Получать формально статус безработного смысла мало, так как пособие по безработице невелико. Минимальный размер выплаты – 1,8 тысячи рублей. Этого хватит на 53-63 поездки на общественном транспорте. А ведь, чтобы поддерживать статус безработного, необходимо регулярно получать направления к работодателям на бирже труда и, в случае отказа, возвращать их обратно.

Помочь же получить востребованную специальность органы занятости практически не в состоянии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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