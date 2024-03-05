Пионеры и пенсионеры: в России нашли дополнительные трудовые ресурсы

В России нашли 7,5 млн человек, которые могут стать дополнительным трудовым ресурсом, правда для этого потребуется стимулирующая политика государства на рынке труда и изменения его институтов в сторону большей гибкости и разнообразия трудовых отношений.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к концу 2023 года кадровый резерв из не занятых трудовой деятельностью, но активно ищущих работу граждан России, по оценке FinExpertiza, сократился до рекордного минимума: количество безработных россиян относительно числа открытых вакансий уменьшилось до 1 к 4.

Свободных рук не осталось

Самая серьезная нехватка работников отмечается в Тульской области (20,6 вакансии на одного соискателя), Ленобласти (13,6 вакансии), Нижегородской области (12,7 вакансии), ЯМАО (11,3 вакансии) и Амурской области (10,9 вакансии).

Свободных ставок не хватает лишь в 7 регионах: Ингушетии, Дагестане, Тыве, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и на Алтае.

«В настоящее время незадействованных трудовых ресурсов практически не осталось. При этом существующий кадровый голод является не только количественным, но и качественным. Экономика, в особенности промышленный сектор, который преодолел досанкционный уровень, остро нуждается прежде всего в квалифицированных специалистах. Их недостаток невозможно восполнить срочными мерами, такими как повышение заработных плат, миграционным притоком либо обелением теневого сектора, в котором по большей части трудятся неквалифицированные рабочие. В моменте предприятия пытаются конкурировать за ограниченный кадровый ресурс, начав зарплатную гонку. Однако опережающий рост окладов, не сопровождающийся сопоставимым увеличением производства, в конечном итоге усиливает инфляционные процессы. В целом для экономики в среднесрочной перспективе преодолеть количественную нехватку персонала в полной мере невозможно, поэтому единственным решением остается увеличение производительности труда, а также оптимизация бизнес-процессов за счет модернизации и цифровизации. А повысить квалификацию довольно многочисленной рабочей силы, занятой низкоквалифицированным трудом, в будущем возможно через развитие системы профессиональной переподготовки», – прокомментировала ситуацию президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Причины не уникальны

Эксперты рейтингового агентства АКРА отмечают: уровень безработицы, сопоставимый с российским, сейчас в мире имеют лишь 5 – 10 стран – в основном промышлено развитых и сильно зависящих от иммиграции.

Причины напряженности на рынке труда в России «во многом не уникальны». Прежде всего, это естественная убыль населения, которая не компенсируется приезжими: в ближайшие пять лет даже с учетом иммиграции число людей в самой производительной когорте – от 20 до 39 лет уменьшится на 4-5 млн человек, число людей от 15 до 65 лет снизится на 2,5 млн человек.

Кроме того, еще в пандемию темпы найма и увольнения снизились, поэтому оборот сотрудников замедлился, при том, что спрос на продукцию компаний вырос. Наконец, меняются требования к профессиональной подготовке кадров и специализации, а предложение подстраивается к этому очень медленно.

Скрытые резервы

Тем не менее, считают в АКРА, внутренний потенциал дополнительного предложения трудовых ресурсов в России может составлять несколько млн человек. Заявляется, что среди экономически неактивного населения есть значительное количество людей, которые хотят работать, но не могут реализовать это желание по разным причинам.

«Среди стран, имеющих схожие с Россией продолжительность периода получения образования и уровни смертности, в некоторых возрастных группах наблюдаются более высокие показатели занятости, –

отмечают аналитики. – Если предположить, что Россия может достичь аналогичных показателей благодаря государственной политике, стимулирующим мерам, изменению институтов рынка труда в сторону большей гибкости трудовых отношений, то внутренние резервы рынка труда можно оценить в 7,5 млн человек. Из них около 1,5 млн человек – это молодежь, а почти 5 млн – люди старшего возраста».

Для того, чтобы человека признали безработным, нужно, чтобы нигде не работающий искал место в течение последнего месяца и был готов выйти на работу в течение недели. Несоответствие хотя бы одному из этих критериев приводит к тому, что в статистике человек не включается не только в число безработных, но и в состав рабочей силы. «Количество таких людей в России с 2022 года уже превышает численность собственно безработных и сопоставимо с 4% рабочей силы. При этом, как показывает практика, возможность перейти из подобных промежуточных состояний в состояние занятости есть», – заявляют в АКРА.

Правда, теоретически ничего не мешает этим людям устроится на работу самостоятельно, но по разным причинам они этого не делают. И тут необходимы стимулирующие меры со стороны государства.

Еще одним внутренним резервом считается распространение неполной, дистанционной и других гибких форм занятости, благодаря которым вероятность более полного использования потенциала труда увеличится.

«В настоящее время на неполный рабочий день на контрактной основе нанято около 1% занятых в России. Дистанционная занятость – явление, затронувшее более 20% работников в начале пандемии, сейчас вновь касается нескольких процентов занятых, – уточняют аналитики. – Однако полученный в пандемию опыт повысил готовность компаний и работников к подобным трудовым отношениям».

Эффект пенсионной реформы

Наконец, резервом является пенсионную реформу и занятость в старших возрастах. Однако, признают аналитики АКРА, ее вклад невелик.

Так, в 2024 – 2028 годах число людей рабочего возраста, по мнению агентства, увеличится на 3 – 4 млн человек по сравнению со сценарием без реформы, что сопоставимо с 5% рабочей силы (за время с начала реформы прирост составит около 8 млн человек, или немногим менее 10% рабочей силы).

«Впрочем, неверно считать, что этот показатель в полной мере является резервом рынка труда и численность занятых может увеличиться на указанную величину благодаря более позднему выходу пожилых сотрудников на пенсию, – говорят эксперты. – Дело в том, что около половины людей в России в течение минимум пяти лет после наступления пенсионного возраста продолжали работать и до начала реформы».

«Статистика первых лет переходного периода показывает, что реальный эффект от повышения пенсионного возраста заключается в увеличении занятости в группах возрастов, непосредственно затронутых реформой, лишь на 10 -15 процентных пунктов, – добавляет ТАСС. – Это сопоставимо с потенциальным увеличением числа занятых граждан немногим более чем на 1 млн человек за весь переходный период (около 1,5% рабочей силы)».

Москва, Игорь Юров

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