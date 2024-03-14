МАЗ во время уборки снега провалился в фонтан на главной площади Троицка

Дорожники продолжают «борьбу» с достопримечательностями Троицка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Троицка, инцидент произошел на центральной площади города, недалеко от детской школы искусств.

«В рамках исполнения муниципального контракта по содержанию парков и площадей подрядная организация во время уборки снега повредила фонтан», – уточнили представители городских властей.

Груженый снегом МАЗ угодил в фонтан передним колесом.

Факт повреждения зафиксировали для возмещения причиненных убытков. Сотрудники ГИБДД составили на месте протокол о дорожно-транспортном происшествии.

«Администрация города будет вести претензионную работу с подрядчиком», – заверили чиновники.

Отметим, это не первый подобный инцидент при уборке снега в Троицке в нынешнем сезоне. Так, в конце декабря минувшего года дорожные рабочие повредили мемориал Вечный огонь. Тогда они попросту не заметили памятник по грудой снега.

Челябинск, Виктор Елисеев

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